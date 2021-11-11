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Горелый Костел святого Николая в Киеве отдадут римо-католикам

Четверг, 11 ноября 2021, 11:52

Костел святого Николая в Киеве перейдет в пользование римско-католического прихода святого Николая 1 июня 2022 года.

Источник: сообщения в Facebook прихода костела

Дословно: "Определена дата передачи костела в пользование приходу св. Николая на 1 июня 2022 года.

…Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование Религиозной общины помещения костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 01 июня 2022 года".

Детали: Достигнута также договоренность, что МКИП до 1 июня будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыки.

В МКИП на запрос "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

Предыстория:

  • 3 сентября вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Основной версией пожара является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.
  • По прогнозам, полное восстановление Костел будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа. Учитывая это, министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, перечислив средства на который можно приобщиться к инициативе.

Темы: религияКиев
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