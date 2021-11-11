Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Горелый Костел святого Николая в Киеве отдадут римо-католикам

Четверг, 11 ноября 2021, 10:52
Горелый Костел святого Николая в Киеве отдадут римо-католикам

Костел святого Николая в Киеве перейдет в пользование римско-католического прихода святого Николая 1 июня 2022 года.

Источник: сообщения в Facebook прихода костела

Дословно: "Определена дата передачи костела в пользование приходу св. Николая на 1 июня 2022 года.

…Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование Религиозной общины помещения костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 01 июня 2022 года".

Детали: Достигнута также договоренность, что МКИП до 1 июня будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыки.

В МКИП на запрос "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

Предыстория:

  • 3 сентября вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Основной версией пожара является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.
  • По прогнозам, полное восстановление Костел будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа. Учитывая это, министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, перечислив средства на который можно приобщиться к инициативе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: религияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
религия
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: