Горелый Костел святого Николая в Киеве отдадут римо-католикам

Костел святого Николая в Киеве перейдет в пользование римско-католического прихода святого Николая 1 июня 2022 года.

Источник: сообщения в Facebook прихода костела

Дословно: "Определена дата передачи костела в пользование приходу св. Николая на 1 июня 2022 года.

…Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование Религиозной общины помещения костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 01 июня 2022 года".

Детали: Достигнута также договоренность, что МКИП до 1 июня будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыки.

В МКИП на запрос "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

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