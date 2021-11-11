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В Харькове внедорожник сбил детей на переходе: подозревают, что водитель был под кайфом

Четверг, 11 ноября 2021, 16:30
В Харькове внедорожник сбил детей на переходе: подозревают, что водитель был под кайфом
скриншот

Водитель на "Тойоте" сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый свет пешеходного перехода в Харькове.

Источник: глава МВД Денис Монастырский в Facebook, полиция Харьковщины

Детали: Отмечается, что информация о том, что мужчина сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, поступила в 15:14.

14-летний парень и девушка травмированы, они живы и в больнице.

Прямая речь Монастырского: "Человек, который сегодня сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики.

Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось! Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!".

Напомним:

  • 16 октября в Харькове 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.
  • 28 октября в Харькове на том же проспекте снова произошло смертельное ДТП - водитель на Infiniti сбила насмерть пешехода.

Украинская правда

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Темы: ХарьковДТПМонастырский
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