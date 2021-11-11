В Харькове внедорожник сбил детей на переходе: подозревают, что водитель был под кайфом

Водитель на "Тойоте" сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый свет пешеходного перехода в Харькове.

Источник: глава МВД Денис Монастырский в Facebook, полиция Харьковщины

Детали: Отмечается, что информация о том, что мужчина сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, поступила в 15:14.

14-летний парень и девушка травмированы, они живы и в больнице.

Прямая речь Монастырского: "Человек, который сегодня сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики.

Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось! Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!".

Напомним: