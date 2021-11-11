В Харькове внедорожник сбил детей на переходе: подозревают, что водитель был под кайфом
Водитель на "Тойоте" сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый свет пешеходного перехода в Харькове.
Источник: глава МВД Денис Монастырский в Facebook, полиция Харьковщины
Детали: Отмечается, что информация о том, что мужчина сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, поступила в 15:14.
14-летний парень и девушка травмированы, они живы и в больнице.
Прямая речь Монастырского: "Человек, который сегодня сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики.
Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.
Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как так случилось! Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!".
Напомним:
- 16 октября в Харькове 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.
- 28 октября в Харькове на том же проспекте снова произошло смертельное ДТП - водитель на Infiniti сбила насмерть пешехода.