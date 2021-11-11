Порошенко у відповідь на закид про олігархів назвав Зеленського дітищем Коломойського
П’ятий президент і нардеп "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що президента Володимира Зеленського як політика проспонсорував олігарх Ігор Коломойський.
Джерело: пресслужба "Євросолідарності"
Пряма мова: "У вчорашньому відосику я побачив, що Зеленський обурився філософським питанням, яке турбує людство вже більше 2 тисяч років – що первинне, яйце чи курка. Хто кого, вопрошає Зеленський, породив? Політики породили олігархів чи олігархи породили політиків? Володимире Олександровичу, гранично ясно, що політика Зеленського зачав, породив і опікується олігарх Коломойський".
Деталі: Порошенко заявив, що Коломойський дав гроші, вкрадені у вкладників ПриватБанку, "95 кварталу" і самому Зеленському на розкрутку.
За словами нардепа, президент боїться застосовувати санкції проти Коломойського.
Пряма мова: "Зараз із Коломойським ви розраховуєтеся через "Центренерго", через право закупівлі російської електроенергії. Через мирову угоду з НАК "Нафтогаз" Коломойський від вас має отримати мільярд доларів".
Передісторія:
- 8 листопада Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.
- Зеленський подякував Порошенку, який нібито довів, що закон про олігархів працює, оскільки продав два своїх телеканали – "П’ятий" та "Прямий" одразу після ухвалення закону про олігархів.
- Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.
- На телеканалах "Прямий" і "5 канал" заявили, що закон про олігархів "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами".