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Порошенко у відповідь на закид про олігархів назвав Зеленського дітищем Коломойського

Четвер, 11 листопада 2021, 18:38

П’ятий президент і нардеп "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що президента Володимира Зеленського як політика проспонсорував олігарх Ігор Коломойський.

Джерело: пресслужба "Євросолідарності"

Пряма мова: "У вчорашньому відосику я побачив, що Зеленський обурився філософським питанням, яке турбує людство вже більше 2 тисяч років – що первинне, яйце чи курка. Хто кого, вопрошає Зеленський, породив? Політики породили олігархів чи олігархи породили політиків? Володимире Олександровичу, гранично ясно, що політика Зеленського зачав, породив і опікується олігарх Коломойський".

Деталі: Порошенко заявив, що Коломойський дав гроші, вкрадені у вкладників ПриватБанку, "95 кварталу" і самому Зеленському на розкрутку.

За словами нардепа, президент боїться застосовувати санкції проти Коломойського.

Пряма мова: "Зараз із Коломойським ви розраховуєтеся через "Центренерго", через право закупівлі російської електроенергії. Через мирову угоду з НАК "Нафтогаз" Коломойський від вас має отримати мільярд доларів".

Передісторія:

  • 8 листопада Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.
  • Зеленський подякував Порошенку, який нібито довів, що закон про олігархів працює, оскільки продав два своїх телеканали – "П’ятий" та "Прямий" одразу після ухвалення закону про олігархів.
  • Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ. 
  • На телеканалах "Прямий" і "5 канал" заявили, що закон про олігархів "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами".

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийолігархизаконодавствотелебачення


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