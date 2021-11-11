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Порошенко в ответ на упрек об олигархах обозвал Зеленского детищем Коломойского

Четверг, 11 ноября 2021, 17:38
Порошенко в ответ на упрек об олигархах обозвал Зеленского детищем Коломойского

Пятый президент и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что президента Владимира Зеленского как политика проспонсировал и опекает олигарх Игорь Коломойский.

Источник: прессслужба "Евросолидарности"

Прямая речь: "Во вчерашнем видосеке я увидел, что Зеленский возмутился философским вопросом, который беспокоит человечество уже более 2 тысяч лет – что первично, яйцо или курица. Кто кого, как спрашивает Зеленский, породил? Предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский".

Детали: Порошенко заявил, что Коломойский дал деньги, украденные у вкладчиков ПриватБанка, "95 кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку.

По словам нардепа, президент боится применять санкции против Коломойского.

Прямая речь: "Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов".

Предыстория:

  • 8 ноября Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", созданному медийщиками этих каналов.
  • Зеленский поблагодарил Порошенко, который якобы доказал, что закон об олигархах работает, поскольку продал два своих телеканала – "Пятый" и "Прямой".
  • Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.
  • На телеканалах "Прямой" и "5 канал" заявили, что закон об олигархах "направлен на борьбу с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийолигархизаконодательствотелевидение
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