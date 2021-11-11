Порошенко в ответ на упрек об олигархах обозвал Зеленского детищем Коломойского

Пятый президент и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что президента Владимира Зеленского как политика проспонсировал и опекает олигарх Игорь Коломойский.

Источник: прессслужба "Евросолидарности"

Прямая речь: "Во вчерашнем видосеке я увидел, что Зеленский возмутился философским вопросом, который беспокоит человечество уже более 2 тысяч лет – что первично, яйцо или курица. Кто кого, как спрашивает Зеленский, породил? Предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский".

Детали: Порошенко заявил, что Коломойский дал деньги, украденные у вкладчиков ПриватБанка, "95 кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку.

По словам нардепа, президент боится применять санкции против Коломойского.

Прямая речь: "Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов".

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