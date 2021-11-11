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На Болдвіна подали до суду через загибель Галини Гатчинс

Четвер, 11 листопада 2021, 20:10
PHOTO GETTYIMAGES

Керівник команди освітлювачів на зйомках вестерну Rust Сергій Свєтной подав позов до суду Лос-Анджелеса через стрілянину на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула українка-операторка Галина Гатчинс.

Джерело: BBC Україна

Деталі: Зазначається, що Свєтной також українець українець.

Відповідачі за позовом - близько двох десятків членів знімальної групи, зокрема, актор Алек Болдвін, який вистрілив у Гатчинс, помічник режисера Девід Голлс, який видав Болдвіну пістолет, а також Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит.

Сергій Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу Галину Гатчинс, мало не зачепила його самого. На думку позивача, причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї, що використовувалася під час фільмування.

Під час пресконференції Свєтной розповів, що за кілька днів до трагедії, яка сталася на зйомках Rust, він бачив залишену без нагляду реквізитну зброю у багнюці. За його словами, він сказав про це відповідальним за реквізит членам знімальної групи.

Нагадаємо:

  • Американський актор Алек Болдвін прокоментував нещасний випадок на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він застрелив українку: "У мене немає слів, щоб передати, як я шокований і засмучений трагічним нещасним випадком, який забрав життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої колеги, якою ми глибоко захоплювалися".
  • МЗС України отримало підтвердження приналежності Гатчинс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був бойовий патрон.

Теми: СШАкіноукраїнці


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