На Болдуина подали в суд из-за гибели Галины Хатчинс

Руководитель команды осветителей на съемках вестерна Rust Сергей Светной подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла украинка-оператор Галина Хатчинс.

Источник: BBC Украина

Детали: Светной тоже украинец.

Ответчики по иску - около двух десятков членов съемочной группы, в частности, актер Алек Болдуин, выстреливший в Хатчинс, помощник режиссера Дэвид Голлс, издавший Болдуину пистолет, а также Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит.

Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала небрежность членов съемочной группы, которые отвечали за безопасность оружия, которое использовалось при съемке.

Во время пресс-конференции Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии, произошедшей на съемках Rust, он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.

Напомним: