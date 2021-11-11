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На Болдуина подали в суд из-за гибели Галины Хатчинс

Четверг, 11 ноября 2021, 19:10
На Болдуина подали в суд из-за гибели Галины Хатчинс
PHOTO GETTYIMAGES

Руководитель команды осветителей на съемках вестерна Rust Сергей Светной подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла украинка-оператор Галина Хатчинс.

Источник: BBC Украина        

Детали: Светной тоже украинец.

Ответчики по иску - около двух десятков членов съемочной группы, в частности, актер Алек Болдуин, выстреливший в Хатчинс, помощник режиссера Дэвид Голлс, издавший Болдуину пистолет, а также Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит.

Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала небрежность членов съемочной группы, которые отвечали за безопасность оружия, которое использовалось при съемке.

Во время пресс-конференции Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии, произошедшей на съемках Rust, он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.

Напомним:

  • Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку: "У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались".
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.

Темы: СШАкиноукраинцы
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