Ще одна область набула ознак "червоної" зони
П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:07
Вінницька область за показниками кількості нових випадків інфікування коронавірусом та госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.
Джерело: дані МОЗ станом на 12 листопала
Деталі: Ці показники на Вінничині перевищені 3 дні поспіль, що дає підстави для можливого введення в області "червоного" рівня епіднебезпеки.
Станом 12 листопада у "червоній" зоні перебувають 17 областей і Київ, ще 5 областей наразі "помаранчеві" і лише дві – Кіровоградська і Закарпатська – "жовті".
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Передісторія:
- З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- З 1 листопада став "червоним" Київ.
- Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу.
- З 12 листопада у "червону" зону поширення коронавірусу відправили і Черкаську область.
Українська правда