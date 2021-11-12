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Ще одна область набула ознак "червоної" зони

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:07
Фото КМДА

Вінницька область за показниками кількості нових випадків інфікування коронавірусом та госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.

Джерело: дані МОЗ станом на 12 листопала

Деталі: Ці показники на Вінничині перевищені 3 дні поспіль, що дає підстави для можливого введення в області "червоного" рівня епіднебезпеки.  

 

Станом 12 листопада у "червоній" зоні перебувають 17 областей і Київ, ще 5 областей наразі "помаранчеві" і лише дві – Кіровоградська і Закарпатська – "жовті".

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
  •  З 1 листопада став "червоним" Київ. 
  • Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу. 
  • З 12 листопада у "червону" зону поширення коронавірусу відправили і Черкаську область.

Українська правда
Теми: Вінницька областькоронавірускарантин


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