Ще одна область набула ознак "червоної" зони

Вінницька область за показниками кількості нових випадків інфікування коронавірусом та госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.

Джерело: дані МОЗ станом на 12 листопала

Деталі: Ці показники на Вінничині перевищені 3 дні поспіль, що дає підстави для можливого введення в області "червоного" рівня епіднебезпеки.

Станом 12 листопада у "червоній" зоні перебувають 17 областей і Київ, ще 5 областей наразі "помаранчеві" і лише дві – Кіровоградська і Закарпатська – "жовті".

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