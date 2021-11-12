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Еще одна область достигла признаков "красной" зоны

Пятница, 12 ноября 2021, 12:07
Еще одна область достигла признаков красной зоны
Фото КГГА

Винницкая область по показателям количества новых случаев инфицирования коронавирусом и госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 12 ноября

Детали: Эти показатели в Винницкой области превышены 3 дня подряд, что дает основания для возможного введения в области "красного" уровня эпидопасности. 

 

По состоянию на 12 ноября в "красной" зоне находятся 17 областей и Киев, еще 5 областей "оранжевые" и только две – Кировоградская и Закарпатская – "желтые".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • С 1 ноября стал "красным" Киев. 
  • С 8 ноября Волынскую область отнесли к "красной зоне" распространения коронавируса, а с 12 ноября и Черкасскую область.

Украинская правда

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Темы: Винницкая областькоронавирускарантин
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