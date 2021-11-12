Еще одна область достигла признаков "красной" зоны

Винницкая область по показателям количества новых случаев инфицирования коронавирусом и госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 12 ноября

Детали: Эти показатели в Винницкой области превышены 3 дня подряд, что дает основания для возможного введения в области "красного" уровня эпидопасности.

По состоянию на 12 ноября в "красной" зоне находятся 17 областей и Киев, еще 5 областей "оранжевые" и только две – Кировоградская и Закарпатская – "желтые".

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