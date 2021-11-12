Тельбізов (ліворуч) і Мецгер (праворуч). Скриншот з відеозапису "Радіо Свобода", на якому зафіксований напад на журналістів

Голова наглядової ради "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко засудила нещодавнє поновлення на посадах Ігоря Тельбізова та Олега Осипова, причетних до нападу на журналістів програми "Схеми"

Джерело: facebook-сторінка Гордієнко

Пряма мова: "Як фаховий юрист я розумію і знаю з досвіду, що дотримання букви закону не завжди забезпечує фундаментальну справедливість. Законодавець апріорі не в змозі передбачити усі можливі сценарії реального життя, в яких може виникнути необхідність застосування створених ним норм закону. Для декого, ця обʼєктивна "недосконалість" приписів закону – зручний спосіб маніпуляцій.

Розумію, що повернення до виконання своїх обов’язків І. Тельбізова (директора департаменту банківської безпеки банку - ред.) та О. Осіпова (начальника управління внутрішньої безпеки банку - ред.), яке відбулося "у строгій відповідності з нормами чинного законодавства", не є справедливим".

Деталі: Гордієнко пообіцяла, що доступними їй способами через наглядову раду перешкоджатиме поновленню на посадах працівників, причетних до нападу на журналістів. На її думку, це є злочин, який повинен призводити не лише до юридичної, але й морально-етичної відповідальності.

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