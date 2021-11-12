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Голова наглядової ради “Укрексімбанку” засудила поновлення двох співробітників

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:12
Тельбізов (ліворуч) і Мецгер (праворуч). Скриншот з відеозапису "Радіо Свобода", на якому зафіксований напад на журналістів

Голова наглядової ради "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко засудила нещодавнє поновлення на посадах Ігоря Тельбізова та Олега Осипова, причетних до нападу на журналістів програми "Схеми"

Джерело: facebook-сторінка Гордієнко

Пряма мова: "Як фаховий юрист я розумію і знаю з досвіду, що дотримання букви закону не завжди забезпечує фундаментальну справедливість. Законодавець апріорі не в змозі передбачити усі можливі сценарії реального життя, в яких може виникнути необхідність застосування створених ним норм закону. Для декого, ця обʼєктивна "недосконалість" приписів закону – зручний спосіб маніпуляцій.

Розумію, що повернення до виконання своїх обов’язків І. Тельбізова (директора департаменту банківської безпеки банку - ред.) та О. Осіпова (начальника управління внутрішньої безпеки банку - ред.), яке відбулося "у строгій відповідності з нормами чинного законодавства", не є справедливим".

Деталі: Гордієнко пообіцяла, що доступними їй способами через наглядову раду перешкоджатиме поновленню на посадах працівників, причетних до нападу на журналістів. На її думку, це є злочин, який повинен призводити не лише до юридичної, але й морально-етичної відповідальності.

Передісторія:

  • У пресслужбі банку сказали, що відновлення на роботі Тельбізова та Осипова "вимагають норми законодавства".
  • 12 листопада з’явилось відео, як Тельбізов заходить до головного приміщення банку під бурхливі овації колективу.
  • 11 листопада стало відомо, що причетних до нападу на журналістів директора департаменту банківської безпеки та начальника управління внутрішньої безпеки банку поновили на посадах.
  • 11 жовтня керівництво банку звільнило голову правління банку Євгена Мецгера. 7 жовтня двом посадовцям державного банку, включно з Мецгером, правоохоронці повідомили про підозру в нападі на журналістів.
  • 4 жовтня на журналістів програми "Схеми" від видання "Радіо Свобода" напали під час запису інтерв’ю з Мецгером.

Українська правда
Теми: ЗМІнападбанки


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