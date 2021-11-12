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Глава наблюдательного совета "Укрэксимбанка" осудила восстановление двух сотрудников после скандала

Пятница, 12 ноября 2021, 14:12
Глава наблюдательного совета Укрэксимбанка осудила восстановление двух сотрудников после скандала

Глава наблюдательного совета "Укрэксимбанк" Оляна Гордиенко осудила недавнее обновление на должностях Игоря Тельбизова и Олега Осипова, причастных к нападению на журналистов программы "Схемы".

Источник: facebook-страница Гордиенко

Прямая речь: "Как профессиональный юрист я понимаю и знаю по опыту, что соблюдение буквы закона не всегда обеспечивает фундаментальную справедливость. Законодатель априори не в состоянии предусмотреть все возможные сценарии реальной жизни, в которых может возникнуть необходимость применения созданных им норм закона. Для некоторых это объективное "несовершенство" предписаний закона – удобный способ манипуляций.

Понимаю, что возвращение к исполнению своих обязанностей И. Тельбизова (директора департамента банковской безопасности банка – ред.) и О. Осипова (начальника управления внутренней безопасности банка – ред.), которое состоялось "в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", не справедливо".

Детали: Гордиенко пообещала, что доступными ей способами через наблюдательный совет будет препятствовать возобновлению на должностях работников, причастных к нападению на журналистов. По ее мнению, это преступление, которое должно приводить не только к юридической, но и морально-нравственной ответственности.

Предыстория:

  • В пресс-службе банка сказали, что восстановление на работе Тельбизова и Осипова "требуют нормы законодательства".
  • 12 ноября появилось видео, как Тельбизов заходит в главное помещение банка под бурные овации коллектива.
  • 11 ноября стало известно, что причастных к нападению на журналистов директора департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка возобновили в должностях.
  • 11 октября руководство банка уволило председателя правления банка Евгения Мецгера. 7 октября двум чиновникам государственного банка, включая Мецгера, правоохранители сообщили о подозрении в нападении на журналистов.
  • 4 октября на журналистов программы "Схемы" от издания "Радио Свобода" напали во время записи интервью с Мецгером.

Украинская правда
Темы: СМИнападениебанки
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