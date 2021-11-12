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Гадаємо, що Covid піде на спад вже цього тижня – Шмигаль

П'ятниця, 12 листопада 2021, 17:48

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що уже цього тижня захворюваність на коронавірус в Україні піде на спад.

Джерело: Шмигаль на Закарпатті, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На жаль, в Україні більшість областей перебувають у "червоній" зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад".

Деталі: Водночас, за словами Шмигаля, спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.

Передісторія: 

  • 9 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні з’явилися ознаки стабілізації епідемічної ситуації у вигляді уповільнення темпів зростання кількості хворих на Covid та госпіталізацій. Але смертність від коронавірусу ще зростає, бо вона є похідною від кількості важких випадків. 
  • Напередодні влада також заявила, що країна переживає пік епідемії, проте загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб, а госпіталізацій – на рівні 34,3-34,5 тисячі осіб.

Згадайте також: Ляшко показав три сценарії епідемії: на сезонність розраховувати не варто

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Теми: Шмигаль коронавірусCovid-2019Україна


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