Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гадаємо, що Covid піде на спад вже цього тижня – Шмигаль

П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:48
Гадаємо, що Covid піде на спад вже цього тижня – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що уже цього тижня захворюваність на коронавірус в Україні піде на спад.

Джерело: Шмигаль на Закарпатті, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На жаль, в Україні більшість областей перебувають у "червоній" зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад".

Деталі: Водночас, за словами Шмигаля, спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.

Передісторія: 

  • 9 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні з’явилися ознаки стабілізації епідемічної ситуації у вигляді уповільнення темпів зростання кількості хворих на Covid та госпіталізацій. Але смертність від коронавірусу ще зростає, бо вона є похідною від кількості важких випадків. 
  • Напередодні влада також заявила, що країна переживає пік епідемії, проте загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб, а госпіталізацій – на рівні 34,3-34,5 тисячі осіб.

Згадайте також: Ляшко показав три сценарії епідемії: на сезонність розраховувати не варто

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль коронавірусCovid-2019Україна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Усі новини...
Реклама: