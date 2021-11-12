Думаем, что Covid пойдет на спад уже на этой неделе – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что уже на этой неделе заболеваемость на коронавирус в Украине пойдет на спад.

Источник: Шмыгаль в Закарпатье, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, в Украине большинство областей находятся в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и на следующей неделе будет спад".

Детали: В то же время, по словам Шмыгаля, спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Предыстория:

9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине появились признаки стабилизации эпидемической ситуации в плане замедления темпов роста количества больных Covid и госпитализаций. Но смертность от коронавируса еще растет, потому что она производна от количества тяжелых случаев.

Накануне власти также заявили, что страна переживает пик эпидемии, однако общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек, а госпитализаций – на уровне 34,3-34,5 тысяч человек.

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