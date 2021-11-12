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Думаем, что Covid пойдет на спад уже на этой неделе – Шмыгаль

Пятница, 12 ноября 2021, 17:48

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что уже на этой неделе заболеваемость на коронавирус в Украине пойдет на спад.

Источник: Шмыгаль в Закарпатье, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, в Украине большинство областей находятся в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и на следующей неделе будет спад".

Детали: В то же время, по словам Шмыгаля, спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Предыстория: 

  • 9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине появились признаки стабилизации эпидемической ситуации в плане замедления темпов роста количества больных Covid и госпитализаций. Но смертность от коронавируса еще растет, потому что она производна от количества тяжелых случаев.
  • Накануне власти также заявили, что страна переживает пик эпидемии, однако общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек, а госпитализаций – на уровне 34,3-34,5 тысяч человек.

Вспомните также: Ляшко показал три сценария эпидемии: на сезонность рассчитывать не стоит

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Украинская правда
Темы: ШмыгалькоронавирусCovid-2019Украина
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