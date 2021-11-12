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Асєєв не виключає, що кат з "Ізоляції" міг працювати із СБУ

П'ятниця, 12 листопада 2021, 23:45
кат куліковський, фото сбу

Журналіст Станіслав Асєєв, колишній в'язень бойовиків у катівні "Ізолятор", повідомив, що, на його думку, один із головних катів, якого нещодавно спіймала СБУ, міг працювати з українськими спецслужбами.

Джерело: Асєєв в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Асєєва: "Буквально три тижні тому я отримав абсолютно достовірні дані, які шукав півтора року, що він перебуває у Києві, і що у 2019 році він перетнув російсько-український кордон.

Наступного дня Христо мене пов'язав із людиною, яка мала відношення до спецоперації з "Палича" у 2019 році, це колишній співробітник, він зараз не є співробітником спецслужб, який підтвердив, що з ним (Куликовським – ред.) певний час працювали".

Деталі: На запитання ведучого "ви маєте на увазі, що його використовували як агента?", Асеєв відповів "найімовірніше, найімовірніше, сто відсотків – так". Він уточнив, що спецслужби України працювали з Куликовським "якийсь час".

Асєєв додав, що журналісти зараз дуже обережні в оцінках, оскільки чекають на позицію СБУ.

Нагадаємо: Розслідувачі Bellingcat, якими співпрацює Асєєв, повідомили, що знайшли докази того, що катівня "Ізоляція" у Донецьку – це структура, підконтрольна російським спецслужбам.

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Журналіст і публіцист, бранець "ДНР" Станіслав Асєєв: Моя мрія – про все забути

Передісторія:

  • Колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" затримали у Києві контррозвідники СБУ.
  • Він є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів в "Ізоляції", за яким поліція Донеччини протягом семи років здійснює масштабне розслідування, зазначають в МВС.
  • Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків "Ізоляція".

Роман Петренко, УП
Теми: ДонбасокупаціяРосія


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