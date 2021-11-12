Асеев не исключает, что палач с "Изоляции" мог работать с СБУ

Журналист Станислав Асеев, бывший узник боевиков в пыточной "Изолятор", сообщил, что, по его мнению, один из главных катов, которого недавно поймала СБУ, мог работать с украинскими спецслужбами.

Источник: Асеев в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Асеева: "Буквально 3 недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые искал полтора года, что он пребывает в Киеве, и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу…

На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019 года, это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, который подтвердил, что с ним (Куликовским – ред.) определенное время работали".

Детали: На вопрос ведущего "вы имеете в виду, что его использовали как агента?", Асеев ответил "вероятнее всего, скорее всего, сто процентов – да". Он уточнил, что спецслужбы Украины работали с Куликовским "какое-то время".

Асеев добавил, что журналисты сейчас очень осторожны в оценках, поскольку ждут позицию СБУ.

Напомним: Расследователи Bellingcat, с которыми сотрудничает Асеев, сообщили, что нашли доказательства того, что застенка "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

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