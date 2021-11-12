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Асеев не исключает, что палач с "Изоляции" мог работать с СБУ

Пятница, 12 ноября 2021, 22:45
Асеев не исключает, что палач с Изоляции мог работать с СБУ
палач куликовский, фото сбу

Журналист Станислав Асеев, бывший узник боевиков в пыточной "Изолятор", сообщил, что, по его мнению, один из главных катов, которого недавно поймала СБУ, мог работать с украинскими спецслужбами.

Источник: Асеев в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Асеева: "Буквально 3 недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые искал полтора года, что он пребывает в Киеве, и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу…

На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019 года, это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, который подтвердил, что с ним (Куликовским – ред.) определенное время работали".

Детали: На вопрос ведущего "вы имеете в виду, что его использовали как агента?", Асеев ответил "вероятнее всего, скорее всего, сто процентов – да". Он уточнил, что спецслужбы Украины работали с Куликовским "какое-то время".

Асеев добавил, что журналисты сейчас очень осторожны в оценках, поскольку ждут позицию СБУ.

Напомним: Расследователи Bellingcat, с которыми сотрудничает Асеев, сообщили, что нашли доказательства того, что застенка "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Журналист и публицист, пленник "ДНР" Станислав Асеев: Моя мечта – все забыть

Предыстория:

  • Бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" был задержан в Киеве контрразведчиками СБУ.
  • Он является фигурантом уголовного производства по преступлениям в "Изоляции", согласно которому полиция Донбасса в течение семи лет осуществляет масштабное расследование, отмечают в МВД.
  • Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков "Изоляция".

Роман Петренко, УП

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Темы: ДонбассоккупацияРосcия
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