Через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею запрацює координаційна група – МВС
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що через загострення ситуації з мігрантами, які намагаються прорватися з Білорусі в Польщу, на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.
Джерело: Монастирський у facebook
Пряма мова: "Сьогодні на польсько-білоруському кордоні відбулося загострення ситуації: мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС.
У такі критичні моменти важливо проявляти солідарність та підтримку дружній державі. Сьогодні провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінським та запевнив, що Україна підтримує Польщу у цей непростий час.
Ми щиро сподіваємось, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи.
Уже завтра на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців".
"Ми дуже оперативно будемо розглядати будь-який запит польської сторони в наданні допомоги в цій ситуації".
Деталі: Міністр уточнив, що основними завданнями координаційної групи буде обмін оперативними і розвідувальними даними між Україною та Польщею, а також ознайомлення з тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують.
Нагадаємо:
- Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.
- 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.
- У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.