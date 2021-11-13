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Через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею запрацює координаційна група – МВС

Субота, 13 листопада 2021, 02:11
ФОТО МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що через загострення ситуації з мігрантами, які намагаються прорватися з Білорусі в Польщу, на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.

Джерело: Монастирський у facebook

Пряма мова: "Сьогодні на польсько-білоруському кордоні відбулося загострення ситуації: мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС.

У такі критичні моменти важливо проявляти солідарність та підтримку дружній державі. Сьогодні провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінським  та запевнив, що Україна підтримує Польщу у цей непростий час.

Ми щиро сподіваємось, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи.

Уже завтра на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців".

"Ми дуже оперативно будемо розглядати будь-який запит польської сторони в наданні допомоги в цій ситуації".

Деталі: Міністр уточнив, що основними завданнями координаційної групи буде обмін оперативними і розвідувальними даними між Україною та Польщею, а також ознайомлення з тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують.

Нагадаємо:

  • Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.
  • 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.
  • У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.

Українська правда
Теми: кордонПольщаМВС


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