Через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею запрацює координаційна група – МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що через загострення ситуації з мігрантами, які намагаються прорватися з Білорусі в Польщу, на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.

Джерело: Монастирський у facebook

Пряма мова: "Сьогодні на польсько-білоруському кордоні відбулося загострення ситуації: мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС.

У такі критичні моменти важливо проявляти солідарність та підтримку дружній державі. Сьогодні провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінським та запевнив, що Україна підтримує Польщу у цей непростий час.

Ми щиро сподіваємось, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи.

Уже завтра на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців".

"Ми дуже оперативно будемо розглядати будь-який запит польської сторони в наданні допомоги в цій ситуації".

Деталі: Міністр уточнив, що основними завданнями координаційної групи буде обмін оперативними і розвідувальними даними між Україною та Польщею, а також ознайомлення з тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують.

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