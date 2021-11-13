Из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей заработает координационная группа – МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что из-за обострения ситуации с мигрантами, пытающимися прорваться из Беларуси в Польшу, на участке украинско-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

Источник: Монастырский в facebook

Прямая речь: "Сегодня на польско-белорусской границе произошло обострение ситуации: мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС.

В такие критические моменты важно проявлять солидарность и поддержку дружественного государства. Сегодня провел телефонный разговор с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминский и заверил, что Украина поддерживает Польшу в это непростое время.

Мы искренне надеемся, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса.

Уже завтра на участке украино-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев".

"Мы очень оперативно будем рассматривать любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в этой ситуации".

Детали: Министр уточнил, что основными задачами координационной группы будет обмен оперативными и разведывательными данными между Украиной и Польшей, а также ознакомление с тактикой действий мигрантов и координирующих их сил.

Напомним: