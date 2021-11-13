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Из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей заработает координационная группа – МВД

Суббота, 13 ноября 2021, 01:11
Из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей заработает координационная группа – МВД
ФОТО МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что из-за обострения ситуации с мигрантами, пытающимися прорваться из Беларуси в Польшу, на участке украинско-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

Источник: Монастырский в facebook

Прямая речь: "Сегодня на польско-белорусской границе произошло обострение ситуации: мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС.

В такие критические моменты важно проявлять солидарность и поддержку дружественного государства. Сегодня провел телефонный разговор с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминский и заверил, что Украина поддерживает Польшу в это непростое время.

Мы искренне надеемся, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса.

Уже завтра на участке украино-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев".

"Мы очень оперативно будем рассматривать любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в этой ситуации".

Детали: Министр уточнил, что основными задачами координационной группы будет обмен оперативными и разведывательными данными между Украиной и Польшей, а также ознакомление с тактикой действий мигрантов и координирующих их сил.

Напомним:

  • Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.
  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.
  • В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "нормальная граница" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

Украинская правда

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Темы: границаПольшаМВД
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