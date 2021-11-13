Путін робить вигляд, що РФ хоче нормандської зустрічі
Президент РФ Володимир Путін вважає, що інших механізмів врегулювання ситуації на сході України, окрім зустрічі "нормандської четвірки", немає, і треба ним скористатися.
Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє ТАСС
Пряма мова: "Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і <...> хоч би як важко було сьогодні, як би складно не було вирішувати цю проблему, але цим механізмом потрібно скористатися".
Деталі: Путін зазначив, що механізм зустрічі у "нормандському форматі" потрібно використати "хоча б для того, щоб наблизитися до вирішення проблем" на сході України.
При цьому президент РФ зазначив, що не чув "наполегливих пропозицій щодо цього" з боку партнерів. "Хоча ми це обговорюємо", – уточнив він.
Президент РФ також заявив, що партнери не можуть вказати, що конкретно Росія не виконує в мінських угодах.
За його словами, Росію "намагаються спонукати до виконання мінських угод".
"Але коли ми ставимо питання нашим партнерам, у тому числі за "нормандським форматом", а що конкретно не виконує Росія за мінськими угодами і що <...> Росія за мінськими угодами мала б зробити, – відповіді немає. Вони прямо так і [кажуть]: "Ми не можемо сформулювати". Я не жартую, саме такий діалог", – сказав Путін.
Також, за його словами, ніхто не може сформулювати, що конкретно не виконують так звані "ЛНР" та "ДНР" за мінськими угодами.
Президент РФ також заявив, що використання українською владою безпілотних літальних апаратів "Байрактар" порушує мінські угоди.
"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і подальшими домовленостями", - сказав Путін.
Передісторія:
- 8 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч у нормандському форматі нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік, а також сказав, що ніякі нові потенційні дати не обговорювалися.
- В МЗС Франції заперечили слова Лаврова про те, що Париж і Берлін нібито залишили без реакції пропозиції Москви щодо підсумкового документа потенційної "нормандської" зустрічі глав МЗС. Посольство Франції в Україні заявило, що Париж і Берлін відповіли на пропозиції Росії, але МЗС РФ відмовилося.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зауважив, що пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.