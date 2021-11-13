Путін робить вигляд, що РФ хоче нормандської зустрічі

Президент РФ Володимир Путін вважає, що інших механізмів врегулювання ситуації на сході України, окрім зустрічі "нормандської четвірки", немає, і треба ним скористатися.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і <...> хоч би як важко було сьогодні, як би складно не було вирішувати цю проблему, але цим механізмом потрібно скористатися".

Деталі: Путін зазначив, що механізм зустрічі у "нормандському форматі" потрібно використати "хоча б для того, щоб наблизитися до вирішення проблем" на сході України.

При цьому президент РФ зазначив, що не чув "наполегливих пропозицій щодо цього" з боку партнерів. "Хоча ми це обговорюємо", – уточнив він.

Президент РФ також заявив, що партнери не можуть вказати, що конкретно Росія не виконує в мінських угодах.

За його словами, Росію "намагаються спонукати до виконання мінських угод".

"Але коли ми ставимо питання нашим партнерам, у тому числі за "нормандським форматом", а що конкретно не виконує Росія за мінськими угодами і що <...> Росія за мінськими угодами мала б зробити, – відповіді немає. Вони прямо так і [кажуть]: "Ми не можемо сформулювати". Я не жартую, саме такий діалог", – сказав Путін.

Також, за його словами, ніхто не може сформулювати, що конкретно не виконують так звані "ЛНР" та "ДНР" за мінськими угодами.

Президент РФ також заявив, що використання українською владою безпілотних літальних апаратів "Байрактар" порушує мінські угоди.

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і подальшими домовленостями", - сказав Путін.

Передісторія: