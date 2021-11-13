Президент РФ Владимир Путин считает, что других механизмов урегулирования ситуации на востоке Украины, кроме встречи "нормандской четверки", нет, и надо им воспользоваться.

Источник: Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает ТАСС

Прямая речь: "Я считаю, что других механизмов у нас нет, и <...> как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться".

Детали: Путин отметил, что механизм встречи в "нормандском формате" нужно использовать "хотя бы для того, чтобы приблизиться к решению проблем" на востоке Украины.

При этом президент РФ отметил, что не слышал "настойчивых предложений на этот счет" со стороны партнеров. "Хотя мы это обсуждаем", – уточнил он.

Президент РФ также заявил, что партнеры не могут сказать, что конкретно Россия не выполняет в минских соглашениях.

По его словам, Россию "пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений".

"Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по "нормандскому формату", а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям и что <...> Россия по минским соглашениям должна была бы сделать, – ответа нет. Они прямо так и [говорят]: "Мы не можем сформулировать". Я не шучу, именно такой диалог", – сказал Путин.

Также, по его словам, никто не может сформулировать, что конкретно не выполняют так называемые "ЛНР" и "ДНР" по минским соглашениям.

Президент РФ также заявил, что использование украинскими властями беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" нарушает минские соглашения.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями", - сказал Путин.

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