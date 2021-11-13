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Путин делает вид, что РФ хочет нормандской встречи

Суббота, 13 ноября 2021, 10:19
Путин делает вид, что РФ хочет нормандской встречи
Владимир Путин, ФОТО GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин считает, что других механизмов урегулирования ситуации на востоке Украины, кроме встречи "нормандской четверки", нет, и надо им воспользоваться.

Источник: Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает ТАСС

Прямая речь: "Я считаю, что других механизмов у нас нет, и <...> как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться".

Детали: Путин отметил, что механизм встречи в "нормандском формате" нужно использовать "хотя бы для того, чтобы приблизиться к решению проблем" на востоке Украины.

При этом президент РФ отметил, что не слышал "настойчивых предложений на этот счет" со стороны партнеров. "Хотя мы это обсуждаем", – уточнил он.

Президент РФ также заявил, что партнеры не могут сказать, что конкретно Россия не выполняет в минских соглашениях.

По его словам, Россию "пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений".

"Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по "нормандскому формату", а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям и что <...> Россия по минским соглашениям должна была бы сделать, – ответа нет. Они прямо так и [говорят]: "Мы не можем сформулировать". Я не шучу, именно такой диалог", – сказал Путин.

Также, по его словам, никто не может сформулировать, что конкретно не выполняют так называемые "ЛНР" и "ДНР" по минским соглашениям.

Президент РФ также заявил, что использование украинскими властями беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" нарушает минские соглашения.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями", - сказал Путин.

Предыстория:

  • 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отклонил предложение Франции и Германии о встрече якобы из-за того, что предложения России остались без ответа и из-за насыщенного графика, а также сказал, что никакие новые потенциальные даты не обсуждались.
  • В МИД Франции отвергли слова Лаврова о том, что Париж и Берлин якобы оставили без реакции предложения Москвы по итоговому документу потенциальной "нормандской" встречи глав МИД. Посольство Франции в Украине заявило, что Париж и Берлин ответили на предложения России, но МИД РФ отказался.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что она продолжает избегать этой встречи.

Темы: Путиннормандский формат
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