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Лерос назвав "схожим" протокол свого допиту щодо середнього пальця, ДБР заперечує

Субота, 13 листопада 2021, 16:08
нардеп Гео Лерос, пресслужба партії "Слуга народу"

Нардеп Гео Лерос назвав "дуже схожим" розповсюджений у ЗМІ протокол його допиту у справі про непристойний жест у стінах парламенту, водночас у ДБР назвали документ фейком.

Джерело: джерела УП, Лерос у коментарі УП, ДБР

Деталі: ЗМІ та телеграм-канали у суботу розповсюдили нібито протокол допиту Лероса від 12 листопада. "Українська правда" отримала документ зі своїх джерел, однак не публікує, оскільки має сумніви щодо його справжності.

Під час допиту Лерос нібито розповів, що середній палець почали показувати англійці після битви в Азенкурі 1415 року.

За його словами, тоді французи, передчуваючи перемогу над англійцями, домовилися, що будуть відрізати середній палець усім взятим у полон ворогам. Але в битві при Азенкурі англійці одержали перемогу. Тоді вони почали показувати французам середній палець як знак того, що він у них на місці.

Дослівно нібито протокол допиту Лероса: "Якби президент України Володимир Зеленський не грав пісюном на роялі, а вчив історію у своєму криворізькому університеті, він би знав цю унікальну історичну подію. Тому цей жест, про який саме йдеться в підозрі, означав, що я не боюся і готовий битися виключно в політичному полі".

Більше деталей: Сам Лерос у коментарі УП зазначив, що текст протоколу дуже схожий на справжній, але він не може його порівняти. Однак ДБР заперечує справжність документу.

Дослівно Лерос: "Текст протоколу, наскільки пам'ятаю, дуже схожий, навіть слово в слово. Оскільки я не маю протоколу на руках, не можу порівняти".

Дослівно ДБР: "Сьогодні у низці засобів масової інформації опубліковано нібито протокол допиту народного депутата України, який є фігурантом кримінального провадження, що розслідує ДБР.

Повідомляємо, що ця інформація є фейком, оскільки у матеріалах кримінального провадження документ, який зображений на фото, відсутній. Просимо ЗМІ перевіряти свої джерела інформації та не дезінформувати суспільство, розповсюджуючи фейки".

Передісторія:

  • 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.
  • Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
  • Державне бюро розслідувань оголосило Леросу підозру в хуліганстві за непристойний жест в стінах парламенту.

Українська правда
Теми: Гео Лерос Верховна РадаДБР


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