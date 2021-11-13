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Лерос назвал "похожим" протокол своего допроса о среднем пальце, ДБР отрицает

Суббота, 13 ноября 2021, 15:08
Лерос назвал похожим протокол своего допроса о среднем пальце, ДБР отрицает
нардеп Гео Лерос, пресс-служба партии "Слуга народа"

Нардеп Гео Лерос назвал "очень похожим" распространенный в СМИ протокол его допроса по делу о непристойном жесте в стенах парламента, в то же время в ДБР назвали документ фейком.

Источник: источники УП, Лерос в комментарии УП, ДБР

Детали: СМИ и телеграмм-каналы в субботу распространили якобы протокол допроса Лероса от 12 ноября. "Украинская правда" получила документ из своих источников, однако не публикует, поскольку сомневается в его подлинности.

Во время допроса Лерос якобы рассказал, что средний палец начали показывать англичане после битвы в Азенкуре в 1415 году.

По его словам, тогда французы, предвкушая победу над англичанами, договорились, что будут отрезать средний палец всем взятым в плен врагам. Но в битве при Азенкуре англичане одержали победу. Тогда они стали показывать французам средний палец как знак того, что он у них на месте.

Дословно якобы протокол допроса Лероса: "Если бы президент Украины Владимир Зеленский не играл писюном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле".

Больше деталей: Сам Лерос в комментарии УП отметил, что текст протокола очень похож на настоящий, но он не может его сравнить. Однако ДБР отрицает подлинность документа.

Дословно Лерос: "Текст протокола, насколько помню, очень похож, даже слово в слово. Поскольку у меня нет протокола на руках, не могу сравнить".

Дословно ДБР: "Сегодня в ряде СМИ опубликован якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследующего ДБР.

Сообщаем, что эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, изображенный на фото, отсутствует. Просим СМИ проверять свои источники информации и не дезинформировать общество, распространяя фейки".

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
  • Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос Верховная РадаГБР
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