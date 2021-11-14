Война на Донбассе: Оккупанты ранили водителя-санитара

14 ноября оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм в направлении Невельского - в результате обстрела получил ранение водитель-санитар.

Источник: штаб ООС

Детали: Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – тяжелое.

Отмечается, что повреждены два санитарных автомобиля.

13 ноября на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня, из них два - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Троицкого враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Чермалыка противник с беспилотника сбросил ВОГ-17. Возле Гнутова российские наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в сторону Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как сообщалось, 13 ноября в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.