Біля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря
Неділя, 14 листопада 2021, 12:04
Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін опублікував фото чоловіка, який, перебуваючи з білоруської сторони, стріляв та намагався прорватися через кордон.
Джерело: Жарін у Twitter
Деталі: За словами чиновника, на кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію. Фото одного з таких провокаторів він виклав у соцмережу. Ім'я та громадянство вказаної особи невідомі.
Пряма мова: "Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон".
Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021
Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. 👇 pic.twitter.com/0Be9hPEpIT
Нагадаємо:
- Озброєні білоруські силовики прибувають до польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту Кузьниця.
- Білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.
- 12 листопада група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.
Українська правда