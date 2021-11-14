Біля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін опублікував фото чоловіка, який, перебуваючи з білоруської сторони, стріляв та намагався прорватися через кордон.

Джерело: Жарін у Twitter

Деталі: За словами чиновника, на кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію. Фото одного з таких провокаторів він виклав у соцмережу. Ім'я та громадянство вказаної особи невідомі.

Пряма мова: "Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон".

Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację.



Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. 👇 pic.twitter.com/0Be9hPEpIT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

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