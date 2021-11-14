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Біля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря

Неділя, 14 листопада 2021, 12:04
Фото Гжегожа Домбровського, wyborcza

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін опублікував фото чоловіка, який, перебуваючи з білоруської сторони, стріляв та намагався прорватися через кордон.

Джерело: Жарін у Twitter

Деталі: За словами чиновника, на кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію. Фото одного з таких провокаторів він виклав у соцмережу. Ім'я та громадянство вказаної особи невідомі.

Пряма мова: "Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон".

Нагадаємо:

  • Озброєні білоруські силовики прибувають до польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту Кузьниця.
  • Білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.
  • 12 листопада група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Українська правда
Теми: кордонПольщаБілорусь


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