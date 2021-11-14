У польской границы со стороны Беларуси открыли огонь в воздух
Воскресенье, 14 ноября 2021, 11:04
Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал фото мужчины, который, находясь с белорусской стороны, стрелял и пытался прорваться через границу.
Источник: Жарин в Twitter
Детали: По словам чиновника, на границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, время от времени обостряющие ситуацию. Фото одного из таких провокаторов он выложил в соцсеть. Имя и гражданство указанного лица неизвестны.
Прямая речь: "Этот мужчина стрелял в воздух, а затем пытался повредить польскую границу".
Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021
Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. 👇 pic.twitter.com/0Be9hPEpIT
Напомним:
- Вооруженные белорусские силовики прибывают на польско-белорусскую границу в районе пропускного пункта Кузьница.
- Белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.
- 12 ноября группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.
Украинская правда