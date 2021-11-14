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У польской границы со стороны Беларуси открыли огонь в воздух

Воскресенье, 14 ноября 2021, 11:04
У польской границы со стороны Беларуси открыли огонь в воздух
Фото Гжегожа Домбровского, wyborcza

Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал фото мужчины, который, находясь с белорусской стороны, стрелял и пытался прорваться через границу.

Источник: Жарин в Twitter

Детали: По словам чиновника, на границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, время от времени обостряющие ситуацию. Фото одного из таких провокаторов он выложил в соцсеть. Имя и гражданство указанного лица неизвестны.

Прямая речь: "Этот мужчина стрелял в воздух, а затем пытался повредить польскую границу".

Напомним:

  • Вооруженные белорусские силовики прибывают на польско-белорусскую границу в районе пропускного пункта Кузьница.
  • Белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.
  • 12 ноября группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Украинская правда

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Темы: границаПольшаБеларусь
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