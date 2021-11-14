Разумков вважає, що перед Леросом треба було взятися за інших нардепів

Нардеп, колишній спікер ВР Дмитро Разумков переконаний, що, крім підозри нардепу Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту, слід оголосити підозри іншим народним депутатам, які фігурують у гучних скандалах.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Сьогодні я також думаю, що не повинно бути ні жестів, ні висловлювань, які не додають українському парламенту. Це дивляться люди, вони все розуміють, і їм це 100% також неприємно бачити.

Але, з іншого боку, коли в нас фігуранти інших справ – то пов'язаних з ДТП, то пов'язаних з корупційними скандалами, то з державними підприємствами, спокійно себе почувають в стінах парламенту, а за непристойний жест людина отримує підозру – досить дивно мені.

Я точно не виправдовую Лероса, це я казав одразу йому, але давайте якось пріоритети виставимо. Якщо він винен, хай теж понесе покарання. Але давайте спочатку розберемося з тими подіями, які точно не вкладаються в розуміння людей як нормальні, а потім візьмемося до наведення культурного порядку в поведінці народних депутатів. А то це виглядає наступним чином: друзям усе, ворогам – закон".

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