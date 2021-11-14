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Разумков вважає, що перед Леросом треба було взятися за інших нардепів

Неділя, 14 листопада 2021, 21:42
Разумков вважає, що перед Леросом треба було взятися за інших нардепів
Дмитро Разумков, фото УП

Нардеп, колишній спікер ВР Дмитро Разумков переконаний, що, крім підозри нардепу Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту, слід оголосити підозри іншим народним депутатам, які фігурують у гучних скандалах.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Сьогодні я також думаю, що не повинно бути ні жестів, ні висловлювань, які не додають українському парламенту. Це дивляться люди, вони все розуміють, і їм це 100% також неприємно бачити.

Але, з іншого боку, коли в нас фігуранти інших справ – то пов'язаних з ДТП, то пов'язаних з корупційними скандалами, то з державними підприємствами, спокійно себе почувають в стінах парламенту, а за непристойний жест людина отримує підозру – досить дивно мені.

Я точно не виправдовую Лероса, це я казав одразу йому, але давайте якось пріоритети виставимо. Якщо він винен, хай теж понесе покарання. Але давайте спочатку розберемося з тими подіями, які точно не вкладаються в розуміння людей як нормальні, а потім візьмемося до наведення культурного порядку в поведінці народних депутатів. А то це виглядає наступним чином: друзям усе, ворогам – закон".

Передісторія:

  • 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.
  • Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
  • Державне бюро розслідувань оголосило Леросу підозру в хуліганстві за непристойний жест в стінах парламенту.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроГео Лерос Верховна Рада
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