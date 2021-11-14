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Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов

Воскресенье, 14 ноября 2021, 21:42
Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов
Дмитрий Разумков, фото УП

Нардеп, бывший спикер ВР Дмитрий Разумков убежден, что кроме подозрения нардепу Гео Лероса за непристойный жест в стенах парламента, следует объявить подозрения другим народным депутатам, фигурирующим в громких скандалах.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Сегодня я тоже думаю, что не должно быть ни жестов, ни высказываний, которые не добавляют украинскому парламенту. Это смотрят люди, они все понимают, и им это 100% тоже неприятно видеть.

Но, с другой стороны, когда у нас фигуранты других дел – то связанных с ДТП, то связанных с коррупционными скандалами, то с государственными предприятиями, спокойно себя чувствуют в стенах парламента, а за непристойный жест человек получает подозрение – довольно странно мне.

Я точно не оправдываю Лероса, это я говорил сразу ему, но давайте как-то приоритеты выставим. Если он виноват, пусть тоже понесет наказание. Но давайте сначала разберемся с теми событиями, которые точно не вкладываются в понимание людей как нормальные, а затем приступим к наведению культурного порядка в поведении народных депутатов. А то это выглядит следующим образом: друзьям все, врагам – закон".

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
  • Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Разумков ДмитрийГео Лерос Верховная Рада
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