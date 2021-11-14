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Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов

Воскресенье, 14 ноября 2021, 22:42
Дмитрий Разумков, фото УП

Нардеп, бывший спикер ВР Дмитрий Разумков убежден, что кроме подозрения нардепу Гео Лероса за непристойный жест в стенах парламента, следует объявить подозрения другим народным депутатам, фигурирующим в громких скандалах.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Сегодня я тоже думаю, что не должно быть ни жестов, ни высказываний, которые не добавляют украинскому парламенту. Это смотрят люди, они все понимают, и им это 100% тоже неприятно видеть.

Но, с другой стороны, когда у нас фигуранты других дел – то связанных с ДТП, то связанных с коррупционными скандалами, то с государственными предприятиями, спокойно себя чувствуют в стенах парламента, а за непристойный жест человек получает подозрение – довольно странно мне.

Я точно не оправдываю Лероса, это я говорил сразу ему, но давайте как-то приоритеты выставим. Если он виноват, пусть тоже понесет наказание. Но давайте сначала разберемся с теми событиями, которые точно не вкладываются в понимание людей как нормальные, а затем приступим к наведению культурного порядка в поведении народных депутатов. А то это выглядит следующим образом: друзьям все, врагам – закон".

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
  • Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Разумков ДмитрийГео Лерос Верховная Рада
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