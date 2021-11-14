Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов

Нардеп, бывший спикер ВР Дмитрий Разумков убежден, что кроме подозрения нардепу Гео Лероса за непристойный жест в стенах парламента, следует объявить подозрения другим народным депутатам, фигурирующим в громких скандалах.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Сегодня я тоже думаю, что не должно быть ни жестов, ни высказываний, которые не добавляют украинскому парламенту. Это смотрят люди, они все понимают, и им это 100% тоже неприятно видеть.

Но, с другой стороны, когда у нас фигуранты других дел – то связанных с ДТП, то связанных с коррупционными скандалами, то с государственными предприятиями, спокойно себя чувствуют в стенах парламента, а за непристойный жест человек получает подозрение – довольно странно мне.

Я точно не оправдываю Лероса, это я говорил сразу ему, но давайте как-то приоритеты выставим. Если он виноват, пусть тоже понесет наказание. Но давайте сначала разберемся с теми событиями, которые точно не вкладываются в понимание людей как нормальные, а затем приступим к наведению культурного порядка в поведении народных депутатов. А то это выглядит следующим образом: друзьям все, врагам – закон".

Предыстория: