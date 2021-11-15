Окупанти гатили з ПТРК неподалік Чермалика

14 листопада на Донбасі було 19 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, 7 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Уточнюється, що під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів. Крім того, біля населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм, біля Катеринівки на Луганщині - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, в бік Кримського - з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а неподалік Золотого-4 – міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

На Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 14 листопада внаслідок обстрілу в напрямку Невельського дістав поранення водій-санітар.