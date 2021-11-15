Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти гатили з ПТРК неподалік Чермалика

Понеділок, 15 листопада 2021, 07:20
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

14 листопада на Донбасі було 19 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, 7 з яких – з  забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС        

Деталі: В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Уточнюється, що під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів. Крім того, біля населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм, біля Катеринівки на Луганщині  - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, в бік Кримського - з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а неподалік Золотого-4 – міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

На Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 14 листопада внаслідок обстрілу в напрямку Невельського  дістав поранення водій-санітар.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"

Через рішення Німеччини запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до березня - Reuters

ФОТОВартість проїзного для студентів у Києві буде вища за розмір нинішньої стипендії

Кулеба прокоментував німецьку ідею розміщення в Україні мігрантів з Білорусі

фото Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон

Тисяча за вакцинацію: Шмигаль розповів, як її нараховуватимуть

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
ООС: 6 порушень "тиші", стан пораненого санітара важкий
Війна на Донбасі: Окупанти поранили водія-санітара
Доба на Донбасі: двоє загиблих бійців і один поранений
Останні новини
19:41
 "Щоб не зірвати перемир’я": у розслідуванні Bellingcat йдеться, чому Єрмак "переніс" спецоперацію
19:30
АМКУ не надав дозвіл Хмельницькому та партнерам придбати "Більшовик"
19:04
МЗС РФ опублікувало конфіденційні листи до Лаврова з Парижа та Берліна
18:50
Аграріям, які використовують меліоровані землі, виділять держпідтримку
18:39
Британський винищувач F-35 впав у Середземне море
18:36
Топменеджеру "АрселорМіттала" вручили підозру через ухилення від податків
18:26
Ткаченко заманює підприємства, щоб було куди витрачати "тисячу Зеленського"
18:22
На Закарпатті розпочинають анонімну вакцинацію проти COVID-19
18:09
Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"
17:59
Меркель знову поговорила про мігрантів з Лукашенком: у нього заявили про домовленість
Усі новини...