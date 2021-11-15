Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты били из ПТРК неподалеку Чермалыка

Понедельник, 15 ноября 2021, 06:20
Оккупанты били из ПТРК неподалеку Чермалыка
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

14 ноября на Донбассе было 19 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, 7 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Уточняется, что под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, возле населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина).

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм, возле Катериновки на Луганщине - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в сторону Крымского - из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а неподалеку Золотого-4 – минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В направлении Южного обстрел велся из гранатометов разных систем.

В Луганской области пролетел беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 14 ноября в результате обстрела в направлении Невельского получил ранение водитель-санитар.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: