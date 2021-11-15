Оккупанты били из ПТРК неподалеку Чермалыка

14 ноября на Донбассе было 19 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, 7 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Уточняется, что под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, возле населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина).

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм, возле Катериновки на Луганщине - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в сторону Крымского - из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а неподалеку Золотого-4 – минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В направлении Южного обстрел велся из гранатометов разных систем.

В Луганской области пролетел беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 14 ноября в результате обстрела в направлении Невельского получил ранение водитель-санитар.