Вакцинуватись від ковіду тепер можна в готелі "Національний"

Верховна Рада разом із Міністерством охорони здоров’я відкривають у готелі "Національний" центр вакцинації проти Covid-19.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "Центр розпочне свою роботу з 15 листопада за графіком: понеділок, вівторок, четвер - неділя з 9:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:30). Для зручності громадян центр вакцинації працюватиме щосереди з 14:00 до 20:00 (перерва з 17:00 до 17:30)".

Деталі: Зазначено, що щеплення проводитимуть мобільні бригади всіма наявними в Україні вакцинами. Вакцинуватися зможуть усі охочі віком від 18 років, а також діти від 12 років за наявності в них усіх рутинних щеплень. Записатись на вакцинацію можна тут.

Нагадаємо: Народні депутати підтримали постанову, яка передбачає, що до будівель Верховної Ради з 15 листопада можна буде потрапити лише з ковід-сертифікатом, свіжим ПЛР-тестом чи довідкою про те, що людина перехворіла на Covid-19.

Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначав, що в Раді обговорювали питання можливості тестувати на коронавірус депутатів за державні кошти, але грошей на це в кошторисі парламенту не знайшли.