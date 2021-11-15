Вакцинироваться от ковида теперь можно в отеле "Национальный"

Верховная Рада вместе с Министерством здравоохранения открывают в отеле "Национальный" центр вакцинации против Covid-19.

Источник: сайт парламента

Дословно: "Центр начнет свою работу с 15 ноября по графику: понедельник, вторник, четверг - воскресенье с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). Для удобства граждан центр вакцинации будет работать каждую среду с 14:00 00 до 20:00 (перерыв с 17:00 до 17:30)".

Детали: Отмечено, что прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами. Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок. Записаться на вакцинацию можно здесь.

Напомним: Народные депутаты поддержали постановление, предусматривающее, что в здания Верховной Рады с 15 ноября можно будет попасть только с ковид-сертификатом, свежим ПЦР-тестом или справкой о том, что человек переболел Covid-19.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко отмечал, что в Раде обсуждали вопрос возможности тестировать на коронавирус депутатов за государственные средства, но денег на это в смете парламента не нашли.