Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ

Уволенная команда издания Kyiv Post запускает новый проект, который возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Детали: сообщение в Facebook-собществе Save the Kyiv Post

Дословно: "…мы переходим к запуску нового средства массовой информации с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продолжить свое наследие.

Независимая Kyiv Post может и исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу.

Мы рады сообщить, что Ольга Руденко, бывший заместитель главного редактора Kyiv Post, посвятившая бренду 10 лет, возглавит нашу редакционную команду. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания.

Детали: Отмечается, что за бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media.

Те, кто хочет внести свой вклад, оказать поддержку или стать подписчиком – могут оставить свои контактные данные.

Пока СМИ находится в стадии разработки журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.

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