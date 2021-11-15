Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ

Понедельник, 15 ноября 2021, 08:56
Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ
фото из Facebook-сообщества Save the Kyiv Post

Уволенная команда издания Kyiv Post запускает новый проект, который возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Детали: сообщение в Facebook-собществе Save the Kyiv Post

Дословно: "…мы переходим к запуску нового средства массовой информации с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продолжить свое наследие.

Независимая Kyiv Post может и исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу.

Мы рады сообщить, что Ольга Руденко, бывший заместитель главного редактора Kyiv Post, посвятившая бренду 10 лет, возглавит нашу редакционную команду. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания.

Детали: Отмечается, что за бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media.

Те, кто хочет внести свой вклад, оказать поддержку или стать подписчиком – могут оставить свои контактные данные.

Пока СМИ находится в стадии разработки журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте англоязычного украинского издания Kyiv Post появилось заявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их внезапно уволили, лишив доступа к сайту и страницам в соцсетях.
  • Послы европейских стран в Украине выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.
  • В Офисе президента заявили, что "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с давлением президента Владимира Зеленского.
  • Владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявил, что ни на него лично, ни на редакцию издания не давили из Офиса президента относительно изменений в редакционной политике.
  • Уволенный коллектив Kyiv Post после заявления о его закрытии предлагал владельцу Аднану Кивану продать издание, вместо этого он предложил уволенным работникам вернуться на работу – и получил отказ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: