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Уволенная команда Kyiv Post запускает новое СМИ

Понедельник, 15 ноября 2021, 09:56
фото из Facebook-сообщества Save the Kyiv Post

Уволенная команда издания Kyiv Post запускает новый проект, который возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Детали: сообщение в Facebook-собществе Save the Kyiv Post

Дословно: "…мы переходим к запуску нового средства массовой информации с 30 бывшими сотрудниками Kyiv Post, чтобы продолжить свое наследие.

Независимая Kyiv Post может и исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу.

Мы рады сообщить, что Ольга Руденко, бывший заместитель главного редактора Kyiv Post, посвятившая бренду 10 лет, возглавит нашу редакционную команду. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания.

Детали: Отмечается, что за бизнес-аспекты нового проекта будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media.

Те, кто хочет внести свой вклад, оказать поддержку или стать подписчиком – могут оставить свои контактные данные.

Пока СМИ находится в стадии разработки журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте англоязычного украинского издания Kyiv Post появилось заявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их внезапно уволили, лишив доступа к сайту и страницам в соцсетях.
  • Послы европейских стран в Украине выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.
  • В Офисе президента заявили, что "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с давлением президента Владимира Зеленского.
  • Владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявил, что ни на него лично, ни на редакцию издания не давили из Офиса президента относительно изменений в редакционной политике.
  • Уволенный коллектив Kyiv Post после заявления о его закрытии предлагал владельцу Аднану Кивану продать издание, вместо этого он предложил уволенным работникам вернуться на работу – и получил отказ.

Украинская правда
Темы: СМИскандал
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