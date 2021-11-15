Щеплення від коронавірусу зробили вже 40% українців – Ляшко
Наразі в Україні хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу щепилися 39,4% людей, а завершили курс вакцинації 28%.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко 15 листопада
Пряма мова: "За минулий тиждень ми зробили понад 1,6 млн щеплень.
Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% українців.
Найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою у місті Києві – 61%, у Київській області – майже 50% і 46% у Полтавській області".
Деталі: За словами міністра, за минулий тиждень найбільше щеплень зробили в Києві, Київській, Дніпропетровській, Черкаській областях.
Серед аутсайдерів вакцинації - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.
Глава МОЗ зазначив, що за останній тиждень кількість нових підтверджених випадків інфікування зменшилась на 6%, а кількість госпіталізацій - на 13%.
Вперше за 3 останні місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих.
До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.
Ляшко додав, що стабілізація рівня госпіталізацій є позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початком розвантаження медичної системи.
Передісторія:
- 9 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні з’явилися ознаки стабілізації епідемічної ситуації у вигляді уповільнення темпів зростання кількості хворих на Covid та госпіталізацій. Але смертність від коронавірусу ще зростає, бо вона є похідною від кількості важких випадків.
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