Щеплення від коронавірусу зробили вже 40% українців – Ляшко

Наразі в Україні хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу щепилися 39,4% людей, а завершили курс вакцинації 28%.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко 15 листопада

Пряма мова: "За минулий тиждень ми зробили понад 1,6 млн щеплень.

Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% українців.

Найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою у місті Києві – 61%, у Київській області – майже 50% і 46% у Полтавській області".

Деталі: За словами міністра, за минулий тиждень найбільше щеплень зробили в Києві, Київській, Дніпропетровській, Черкаській областях.

Серед аутсайдерів вакцинації - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.

Глава МОЗ зазначив, що за останній тиждень кількість нових підтверджених випадків інфікування зменшилась на 6%, а кількість госпіталізацій - на 13%.

Вперше за 3 останні місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих.

До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

Ляшко додав, що стабілізація рівня госпіталізацій є позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початком розвантаження медичної системи.

Передісторія:

9 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні з’явилися ознаки стабілізації епідемічної ситуації у вигляді уповільнення темпів зростання кількості хворих на Covid та госпіталізацій. Але смертність від коронавірусу ще зростає, бо вона є похідною від кількості важких випадків.

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