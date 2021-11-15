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Прививки от коронавируса сделали уже 40% украинцев – Ляшко

Понедельник, 15 ноября 2021, 15:12
Прививки от коронавируса сделали уже 40% украинцев – Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: Дмитрий Ларин, УП

Сейчас в Украине хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса привились 39,4% людей, а завершили курс вакцинации 28%.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко 15 ноября

Прямая речь: "За прошедшую неделю мы сделали более 1,6 млн прививок.

По крайней мере, первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев, полностью завершили курс вакцинации 28% украинцев.

Наибольшая доля вакцинированных по крайней мере одной дозой в Киеве – 61%, в Киевской области – почти 50% и 46% в Полтавской области".

Детали: По словам министра, за прошедшую неделю больше всего прививок сделали в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской областях.

Среди аутсайдеров вакцинации – Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области.

Глава Минздрава отметил, что за последнюю неделю количество новых подтвержденных случаев инфицирования уменьшилось на 6%, а количество госпитализаций - на 13%.

Впервые за 3 последние месяца среднесуточное количество выписок из больниц преобладает над количеством госпитализированных.

В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.

Ляшко добавил, что стабилизация уровня госпитализаций является положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и началом разгрузки медицинской системы.

Предыстория: 

  • 9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине появились признаки стабилизации эпидемической ситуации в плане замедления темпов роста количества больных Covid и госпитализаций. Но смертность от коронавируса еще растет, потому что она производна от количества тяжелых случаев.

Вспомните также: Ляшко показал три сценария эпидемии: на сезонность рассчитывать не стоит

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Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019Ляшко ВикторУкраина
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