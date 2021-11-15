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Еще одну область отправили в "красную" зону Covid

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:50
фото: Эльдар Сарахман, УП

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 18 ноября Винницкую область в "красную" зону распространения коронавируса. Это уже 19-й регион, учитывая столицу, который перешел в красную зону.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Это уже 19-й регион в Украине, учитывая столицу, который переходит в "красную" зону.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • С 1 ноября стал "красным" Киев. 
  • С 8 ноября Волынскую область отнесли к "красной зоне" распространения коронавируса, а с 12 ноября и Черкасскую область.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус
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