Еще одну область отправили в "красную" зону Covid

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 18 ноября Винницкую область в "красную" зону распространения коронавируса. Это уже 19-й регион, учитывая столицу, который перешел в красную зону.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Это уже 19-й регион в Украине, учитывая столицу, который переходит в "красную" зону.

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