У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен
Українська омбудменка Людмила Денісова отримала інформацію від грузинських лікарів, що у голови Виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог.
Джерело: Денісова у Telegram
Пряма мова Денісової: "Щойно з’явилась інформація, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеіла Саакашвілі у зв’язку з тим, що у нього почалося криваве блювання.
Проте, вже другий день консиліум не має доступу до Міхеіла для проведення відповідних процедур".
Деталі: Денісова 16 листопада планує особисто відвідати та перевірити стан здоров’я Саакашвілі.
Проте станом на зараз вона ні дозволу, ні відмови на це не отримала.
Нагадаємо: Саакашвілі, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування вже у тюремній лікарні, куди його перевели проти його бажання.
15 листопада Денісова прибула в Грузію, щоб перевірити умови утримання та зустрітися із Саакашвілі. Депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько 13 листопада повідомила, що стан політика серйозно погіршився – він не зміг піднятися з ліжка.
Передісторія:
- У 2018 році експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі визнали винним у двох справах. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гиргвліані, і ще до 6 років - по справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
- За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика в країну 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це п'ята кримінальна справа проти нього.
- Напередодні нових виборів Саакашвілі повернувся в Грузію і потрапив за ґрати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі.
- Він оголосив себе політичним в'язнем і почав голодування.
- Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.