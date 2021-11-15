У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен

Українська омбудменка Людмила Денісова отримала інформацію від грузинських лікарів, що у голови Виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог.

Джерело: Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Щойно з’явилась інформація, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеіла Саакашвілі у зв’язку з тим, що у нього почалося криваве блювання.

Проте, вже другий день консиліум не має доступу до Міхеіла для проведення відповідних процедур".

Деталі: Денісова 16 листопада планує особисто відвідати та перевірити стан здоров’я Саакашвілі.

Проте станом на зараз вона ні дозволу, ні відмови на це не отримала.

Нагадаємо: Саакашвілі, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування вже у тюремній лікарні, куди його перевели проти його бажання.

15 листопада Денісова прибула в Грузію, щоб перевірити умови утримання та зустрітися із Саакашвілі. Депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько 13 листопада повідомила, що стан політика серйозно погіршився – він не зміг піднятися з ліжка.

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