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У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен

Понеділок, 15 листопада 2021, 21:57
У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен
саакашвілі, фото з фейсбук

Українська омбудменка Людмила Денісова отримала інформацію від грузинських лікарів, що у голови Виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог.

Джерело: Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Щойно з’явилась інформація, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеіла Саакашвілі у зв’язку з тим, що у нього почалося криваве блювання.

Проте, вже другий день консиліум не має доступу до Міхеіла для проведення відповідних процедур".

Деталі: Денісова 16 листопада планує особисто відвідати та перевірити стан здоров’я Саакашвілі.

Проте станом на зараз вона ні дозволу, ні відмови на це не отримала.

Нагадаємо: Саакашвілі, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування вже у тюремній лікарні, куди його перевели проти його бажання.

15 листопада Денісова прибула в Грузію, щоб перевірити умови утримання та зустрітися із Саакашвілі. Депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько 13 листопада повідомила, що стан політика серйозно погіршився – він не зміг піднятися з ліжка.

Передісторія:

  • У 2018 році експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі визнали винним у двох справах. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гиргвліані, і ще до 6 років - по справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика в країну 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це п'ята кримінальна справа проти нього.
  • Напередодні нових виборів Саакашвілі повернувся в Грузію і потрапив за ґрати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі.
  • Він оголосив себе політичним в'язнем і почав голодування.
  • Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні. 

Українська правда

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Теми: СаакашвіліГрузіяомбудсменліки
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