У Саакашвили началась рвота кровью – омбудсмен
Украинская омбудмен Людмила Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у главы Исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.
Источник: Денисова в Telegram
Прямая речь Денисовой: "Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота.
Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур".
Детали: Денисова 16 ноября планирует лично посетить и проверить состояние здоровья Саакашвили.
Однако на данный момент она ни разрешения, ни отказа на это не получила.
Напомним: Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда его перевели против его желания.
Денисова прибыла в Грузию, чтобы проверить условия содержания и встретиться с Саакашвили. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько 13 ноября сообщила, что состояние политика серьезно ухудшилось – он не смог подняться с постели.
Предыстория:
- В 2018 году экс-президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это пятое уголовное дело против него.
- Накануне новых выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.
- Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
- Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.