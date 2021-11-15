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У Саакашвили началась рвота кровью – омбудсмен

Понедельник, 15 ноября 2021, 22:57
саакашвили, фото с фейсбук

Украинская омбудмен Людмила Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у главы Исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.

Источник: Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота.

Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур".

Детали: Денисова 16 ноября планирует лично посетить и проверить состояние здоровья Саакашвили.

Однако на данный момент она ни разрешения, ни отказа на это не получила.

Напомним: Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда его перевели против его желания.

Денисова прибыла в Грузию, чтобы проверить условия содержания и встретиться с Саакашвили. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько 13 ноября сообщила, что состояние политика серьезно ухудшилось – он не смог подняться с постели.

Предыстория:

  • В 2018 году экс-президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это пятое уголовное дело против него.
  • Накануне новых выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.
  • Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
  • Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиГрузияомбудсменлекарства
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