До Киви прийшли з обшуком
Вранці 16 листопада у нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви проводять обшуки.
Джерело: співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович у Facebook, Державне бюро розслідувань у коментарі "Українській правді", Кива у Facebook
Пряма мова Рабіновича: "До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук".
Деталі: Він опублікував фото силовиків біля будинку депутата і заявив, що "йде зачистка всіх неугодних".
У ДБР "Українській правді" підтвердили, що проводять обшуки у Киви.
Слідчі дії відбуваються у рамках справи за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю.
Це провадження відкрили після публікації Кивою відео, на якому він стріляє з автомата в повітря у публічному місці – схоже, що посеред якогось парку.
Сам Кива пізніше повідомив, що обшуки проводять у будинку, де мешкає його 2-річна дитина.
Він заявив, що на нього нібито "чиниться тиск і йде системне кримінальне переслідування".
На думку Киви, влада "хоче видавити" його з країни, як опозиційного політика, який "бореться за припинення війни та відновлення братніх відносин із Росією".
Передісторія:
- 1 листлопада патрульна поліція зупиняла автомобіль народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви за порушення правил дорожнього руху.
- 7 жовтня Ілля Кива привітав президента країни-агресора Росії Володимира Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем".
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу 26 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, зазначила, що стосовно нардепа розслідуються кілька кримінальних справ.