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К Киве пришли с обыском

Вторник, 16 ноября 2021, 09:02
Фото с Facebook Рабиновича

Утром 16 ноября у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы проводят обыски.

Источник: сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook, Государственное бюро расследований в комментарии "Украинской правде", Кива в Facebook 

Прямая речь Рабиновича: "К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск".

Детали: Он опубликовал фото силовиков у дома депутата и заявил, что "идет зачистка всех неугодных".

В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски у Кивы.

Следственные действия проходят в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием. 

Это производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте – похоже, что посреди какого-то парка.

Сам Кива позже сообщил, что обыски проводят в доме, где живет его 2-летний ребенок.

Он заявил, что на него якобы "оказывается давление и идёт системное уголовное преследование".

По мнению Кивы, власть "хочет выдавить" его из страны, как оппозиционного политика, "борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией".

Предыстория:

  • 1 ноября патрульная полиция останавливала автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за нарушение правил дорожного движения.
  • 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 26 октября, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в отношении нардепа расследуются несколько уголовных дел.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖГБРобыскиоружие
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