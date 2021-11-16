К Киве пришли с обыском
Утром 16 ноября у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы проводят обыски.
Источник: сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook, Государственное бюро расследований в комментарии "Украинской правде", Кива в Facebook
Прямая речь Рабиновича: "К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск".
Детали: Он опубликовал фото силовиков у дома депутата и заявил, что "идет зачистка всех неугодных".
В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски у Кивы.
Следственные действия проходят в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием.
Это производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте – похоже, что посреди какого-то парка.
Сам Кива позже сообщил, что обыски проводят в доме, где живет его 2-летний ребенок.
Он заявил, что на него якобы "оказывается давление и идёт системное уголовное преследование".
По мнению Кивы, власть "хочет выдавить" его из страны, как оппозиционного политика, "борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией".
Предыстория:
- 1 ноября патрульная полиция останавливала автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за нарушение правил дорожного движения.
- 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 26 октября, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в отношении нардепа расследуются несколько уголовных дел.