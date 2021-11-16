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На Востоке боевики 9 раз нарушили тишину, ранено украинского военного

Вторник, 16 ноября 2021, 17:18

С начала суток 16 ноября российские войска девять раз нарушили режим тишины на линии столкновения и ранили украинского военнослужащего.

Источник: оперативная сводка штаба операции Объединенных сил

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Детали: В результате обстрелов российские гибридные войска ранили одного украинского военного. Раненому оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, его состояние – удовлетворительное.

Трижды оккупанты открывали огонь в направлении Новотошковского из артиллерии калибра 152 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также обстрелы зафиксировали возле Марьинки, Причепиловки, Травневого, Новоалександровки и Новозвановки.

Украинские силы открывали ответный огонь и заставили противника отступить.

Что было раньше: Утром 16 ноября украинские военные сбили российский беспилотный аппарат Орлан-10, пересёкший линию разграничения в Донецкой области и летающий над территорией, подконтрольной украинскому правительству.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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