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НАЗК направило в суд протокол на Лероса

Вівторок, 16 листопада 2021, 17:22
НАЗК направило в суд протокол на Лероса
НАРДЕП ГЕО ЛЕРОС, ПРЕССЛУЖБА ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол щодо народного депутата Гео Лероса.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "Підготував та вніс на розгляд Верховної Ради України депутатський запит, у якому порушувалось питання, що становило його приватний інтерес, та не повідомив про конфлікт інтересів під час розгляду та голосування цього ж запиту (3 протоколи)".

Деталі: Крім того, адмінпротоколи направили щодо ще 24 державних посадовців.

Передісторія:

  • 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.
  • Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
  • Державне бюро розслідувань оголосило Леросу підозру в хуліганстві за непристойний жест в стінах парламенту.

Українська правда

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Теми: НАЗКГео Лерос Верховна Радасуд
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