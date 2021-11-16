НАЗК направило в суд протокол на Лероса

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол щодо народного депутата Гео Лероса.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "Підготував та вніс на розгляд Верховної Ради України депутатський запит, у якому порушувалось питання, що становило його приватний інтерес, та не повідомив про конфлікт інтересів під час розгляду та голосування цього ж запиту (3 протоколи)".

Деталі: Крім того, адмінпротоколи направили щодо ще 24 державних посадовців.

Передісторія: