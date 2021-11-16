НАЗК направило в суд протокол на Лероса
Вівторок, 16 листопада 2021, 18:22
Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол щодо народного депутата Гео Лероса.
Джерело: пресслужба НАЗК
Дослівно: "Підготував та вніс на розгляд Верховної Ради України депутатський запит, у якому порушувалось питання, що становило його приватний інтерес, та не повідомив про конфлікт інтересів під час розгляду та голосування цього ж запиту (3 протоколи)".
Деталі: Крім того, адмінпротоколи направили щодо ще 24 державних посадовців.
Передісторія:
- 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.
- Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
- Державне бюро розслідувань оголосило Леросу підозру в хуліганстві за непристойний жест в стінах парламенту.
Українська правда