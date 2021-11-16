НАПК направило в суд протокол на Лероса
Вторник, 16 ноября 2021, 18:22
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол относительно народного депутата Гео Лероса.
Источник: прессслужба НАПК
Дословно: "Подготовил и внес на рассмотрение Верховной Рады Украины депутатский запрос, в котором поднимался вопрос, представлявший его частный интерес, и не сообщил о конфликте интересов при рассмотрении и голосовании этого же запроса (3 протокола)".
Детали: Кроме того, админпротоколы направили в отношении еще 24 государственных чиновников.
Предыстория:
- 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
- Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
- Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.
Украинская правда