НАПК направило в суд протокол на Лероса

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол относительно народного депутата Гео Лероса.

Источник: прессслужба НАПК

Дословно: "Подготовил и внес на рассмотрение Верховной Рады Украины депутатский запрос, в котором поднимался вопрос, представлявший его частный интерес, и не сообщил о конфликте интересов при рассмотрении и голосовании этого же запроса (3 протокола)".

Детали: Кроме того, админпротоколы направили в отношении еще 24 государственных чиновников.

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