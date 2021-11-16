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НАПК направило в суд протокол на Лероса

Вторник, 16 ноября 2021, 17:22
НАПК направило в суд протокол на Лероса
НАРДЕП ГЕО ЛЕРОС, ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол относительно народного депутата Гео Лероса.

Источник: прессслужба НАПК

Дословно: "Подготовил и внес на рассмотрение Верховной Рады Украины депутатский запрос, в котором поднимался вопрос, представлявший его частный интерес, и не сообщил о конфликте интересов при рассмотрении и голосовании этого же запроса (3 протокола)".

Детали: Кроме того, админпротоколы направили в отношении еще 24 государственных чиновников.

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
  • Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.

Украинская правда

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Темы: НАПКГео Лерос Верховная Радасуд
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