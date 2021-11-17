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Суд Німеччини відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"

Середа, 17 листопада 2021, 03:11
фото з сайту проєкту Nord stream 2

Вищий адміністративний суд у Грайфсвальді відхилив позов, поданий німецькою природоохоронною організацією Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: DW із посиланням пресслужбу суду

Деталі: Позов був спрямований проти гірського управління німецького міста Штральзунд. Воно було одним із ліцензуючих органів і у 2018 році відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу у прибережних водах Німеччини.

Як зазначили в суді, позивач домагався внесення змін до рішення про затвердження проєкту від 31 січня 2018 року, виданого на користь компанії-оператора Nord Stream 2 AG стосовно газопроводу. При цьому екологи посилалися на необхідність включення до постанови розпорядження про оцінку небезпеки викидів метану під час постачання газу, спираючись на нові результати американського дослідження.

Під час оголошення вердикту судова інстанція зазначила, що у позивача не було необхідних правових повноважень для внесення зазначених доповнень щодо ділянок, що проходять морем у зоні юрисдикції ФРН, а також наземних об'єктів у Лубміні.

Крім того, трубопровід ще до введення в експлуатацію було перевірено на газонепроникність відповідно до правил технічної безпеки під час попередніх тестів.

"Щодо супутньої російської газової інфраструктури на суші, то скарга була прийнятною, але необґрунтованою. Установки там не були частиною затвердженого планом проєкту", - наголосили у Вищому адміністративному суді у Грайфсвальді.

Зрештою, при затвердженні проєкту загалом було оцінено вплив на навколишнє середовище, зокрема, з урахуванням викидів метану, йдеться у постанові.

Передісторія:

  • Природоохоронна організація Німеччини (Німецький союз охорони природи та біорізноманіття – NABU) у травні подала позов до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону "Північний потік-2".
  • Природоохоронна організація Німеччини Deutsche Umwelthilfe (DUH) доводила в суді, що пов'язаний з будівництвом газопроводу фонд землі Мекленбург – Передня Померанія не відповідає заявленому статусу.

Нагадаємо: Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Теми: Північний потік-2Німеччинасудекологія


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