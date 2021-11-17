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Суд Германии отклонил иск экологов против "Северного потока-2"

Среда, 17 ноября 2021, 03:11
фото с сайта проекта Nord stream 2

Высший административный суд в Грайфсвальде отклонил иск, поданный германской природоохранной организацией Deutsche Umwelthilfe (DUH) против строительства газопровода "Северный поток-2".

Источник: DW со ссылкой на пресс-службу суда

Детали: Иск был направлен против горного управления немецкого города Штральзунд. Оно являлось одним из лицензирующих органов и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

Как указали в суде, истец добивался внесения изменений в решение об утверждении проекта от 31 января 2018 года, выданное в пользу компании-оператора Nord Stream 2 AG применительно к газопроводу. При этом экологи ссылались на необходимость включения в постановление предписания об оценке опасности выбросов метана при поставке газа, опираясь на новейшие результаты американского исследования.

При оглашении вердикта судебная инстанция отметила, что у истца не было необходимых правовых полномочий для внесения указанных дополнений относительно участков, проходящих по морю в зоне юрисдикции ФРГ, а также наземных объектов в Лубмине.

Кроме того, трубопровод еще до введения в эксплуатацию был проверен на газонепроницаемость в соответствии с правилами технической безопасности во время предварительных тестов.

"Что касается сопутствующей российской газовой инфраструктуры на суше, то жалоба была приемлемой, но необоснованной. Установки там не были частью утвержденного планом проекта", - подчеркнули в Высшем административном суде в Грайфсвальде.

Наконец, при утверждении проекта в целом было оценено воздействие на окружающую среду, в частности, с учетом выбросов метана, говорится в постановлении.

Предыстория:

  • Природоохранная организация Германии (Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия - NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2".
  • Природоохранная организация Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) доказывала в суде, что связано со строительством газопровода фонд земли Мекленбург – Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.

Напомним: Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Темы: Северный поток-2Германиясудэкология
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