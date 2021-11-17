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В окупованому Криму епідемія не вщухає: новий антирекорд Covid

Середа, 17 листопада 2021, 11:01
Фото Крыминформ

За минулу добу в окупованому Росією Криму зафіксовано 867 нових випадків коронавірусу, це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на статистику окупаційної влади

Деталі: За добу 16 листопада на території Кримського півострова зареєстровано 867 випадків нової коронавірусної інфекції, померли 20 пацієнтів із підтвердженим Covid-19, одужали – 866 осіб.

Від початку пандемії в окупованому Криму було виявлено 110 370 позитивних на Covid-19, із них одужало 98 056 осіб, померли – 3 308 хворих.

Зазначимо: У Росії також фіксують антирекорди (1 247 смертей від Covid за добу 16 листопада), в Україні ситуація з кількістю хворих стабілізувалася – хвиля заражень після плато має піти на спад.

Теми: КримCovid-2019коронавірусепідемія


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