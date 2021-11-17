В оккупированном Крыму эпидемия не утихает: новый антирекорд Covid

За истекшие сутки в оккупированном Россией Крыму зафиксировано 867 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на статистику оккупационных властей

Детали: За сутки 16 ноября на территории Крымского полуострова зарегистрировано 867 случаев новой коронавирусной инфекции, скончались 20 пациентов с подтвержденным Covid-19, выздоровели – 866 человек.

С начала пандемии в оккупированном Крыму было выявлено 110 370 положительных на Covid-19, из них выздоровели 98 056 человек, умерли – 3 308 больных.

Отметим: В России тоже фиксируют антирекорды (1 247 смертей от Covid за сутки 16 ноября), в Украине ситуация с количеством заболевших стабилизировалась – волна заражений после плато должна пойти на спад.