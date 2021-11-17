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В оккупированном Крыму эпидемия не утихает: новый антирекорд Covid

Среда, 17 ноября 2021, 11:01
Фото Крыминформ

За истекшие сутки в оккупированном Россией Крыму зафиксировано 867 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии. 

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на статистику оккупационных властей 

Детали: За сутки 16 ноября на территории Крымского полуострова зарегистрировано 867 случаев новой коронавирусной инфекции, скончались 20 пациентов с подтвержденным Covid-19, выздоровели – 866 человек. 

С начала пандемии в оккупированном Крыму было выявлено 110 370 положительных на Covid-19, из них выздоровели 98 056 человек, умерли – 3 308 больных.

Отметим: В России тоже фиксируют антирекорды (1 247 смертей от Covid за сутки 16 ноября), в Украине ситуация с количеством заболевших стабилизировалась – волна заражений после плато должна пойти на спад.

Темы: КрымCovid-2019коронавирусэпидемия
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