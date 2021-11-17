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МЗС РФ опублікувало конфіденційні листи до Лаврова з Парижа та Берліна

Середа, 17 листопада 2021, 18:04

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергея Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом.

Як повідомляє "Європейська правда", листи Лаврова і німецького та французького міністрів розміщені відкрито на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

"Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції Г.Маасом та Ж.-І. Ле Дріаном" - заявили у відомстві.

Зокрема, Лавров назвав умовою "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви і надіслав колегам проєкт такої заяви. Російське міністерство оприлюднило і цей документ, який містить положення про організацію "прямого діалогу між Києвом і Донецьком та Луганськом".

Які наслідки матиме ця публікація, дивіться у відео "ЄвроПравди": МЗС РФ "злив" закрите листування про Донбас. Чому це добре для України?

Також російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню.

На це Німеччина і Франція відповіли, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиції російські сторони гарантовано не будуть прийняті у Нормандському форматі.

Варто зазначити, що у листі від 16 листопада  Лавров попередив німецького та французького міністрів, що опублікує листування з ними 17 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяФранціяНімеччинаУкраїнанормандський формат
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