Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД РФ опубликовал конфиденциальные письма Лаврову из Парижа и Берлина

Среда, 17 ноября 2021, 19:04

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как сообщает "Европейская правда", письма Лаврова и немецкого и французского министров размещены открыто на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Г.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом" – заявили в ведомстве.

В частности, Лавров назвал условием "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам проект такого заявления. Российское министерство обнародовало и этот документ, содержащий положение об организации "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском".

Какие последствия будет иметь эта публикация, смотрите в видео "ЕвроПравды": МИД РФ "слил" закрытую переписку о Донбассе. Почему это хорошо для Украины?

Также российская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения российские стороны гарантированно не будут приняты в Нормандском формате.

Следует отметить, что в письме от 16 ноября Лавров предупредил немецкого и французского министров, что опубликует переписку с ними 17 ноября.

Темы: РосcияФранцияГерманияУкраинанормандский формат
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента

Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг

Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем

Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"

Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации

"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова

Все новости...
Росcия
Московской тик-ток блоггерше запретили въезд в Украину
В России новый антирекорд смертей от Covid – 1 247 за сутки
В ЕС раскритиковали РФ, которая уничтожила ракетой свой спутник и едва не вывела из строя МКС
Последние новости
01:50
США обвинили иранцев в киберсговоре для вмешательства в президентские выборы
00:53
Макрон: Франция не будет вводить карантин для непривитых
23:55
"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента
23:14
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
22:57
Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем
22:33
фотоРезников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ
22:05
Новости экономики: отставка главы ДГИ, остановка импорта электроэнергии из Беларуси
21:53
Войска РФ на границе: США согласовали с Украиной оценку угрозы от России
21:39
Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США
21:24
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Все новости...