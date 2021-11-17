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МИД РФ опубликовал конфиденциальные письма Лаврову из Парижа и Берлина

Среда, 17 ноября 2021, 18:04

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как сообщает "Европейская правда", письма Лаврова и немецкого и французского министров размещены открыто на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Г.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом" – заявили в ведомстве.

В частности, Лавров назвал условием "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам проект такого заявления. Российское министерство обнародовало и этот документ, содержащий положение об организации "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском".

Какие последствия будет иметь эта публикация, смотрите в видео "ЕвроПравды": МИД РФ "слил" закрытую переписку о Донбассе. Почему это хорошо для Украины?

Также российская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения российские стороны гарантированно не будут приняты в Нормандском формате.

Следует отметить, что в письме от 16 ноября Лавров предупредил немецкого и французского министров, что опубликует переписку с ними 17 ноября.

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Темы: РосcияФранцияГерманияУкраинанормандский формат
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