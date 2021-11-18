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Кількість поранених на Донбасі бійців сягнула чотирьох

Четвер, 18 листопада 2021, 06:45
Кількість поранених на Донбасі бійців сягнула чотирьох
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

За добу 17 листопада четверо українських військовослужбовців дістали поранення через дії ворога на Донбасі, ще один зазнав бойового травмування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний.

За добу на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, з них 9 - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти двічі стріляли з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Кряківки ворожі війська стріляли з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів, Мар’їнки - з мінометів калібру 82 мм, Лебединського - з гранатометів різних систем.

В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Напередодні було відомо про трьох поранених бійців 17 листопада.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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