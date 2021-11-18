Число раненых на Донбассе бойцов достигло четырех

За сутки 17 ноября четверо украинских военнослужащих получили ранения из-за действий врага на Донбассе, еще один получил боевую травму.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

За сутки на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, из них 9 – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты дважды стреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 русские наемники стреляли дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки вражеские войска стреляли из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, Марьинки – из минометов калибра 82 мм, Лебединского – из гранатометов разных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области пролетел беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Накануне было известно о трех раненых бойцах 17 ноября.