Одну з областей України перевели у зону з меншою епіднебезпекою

Чернівецька область вийшла з "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки і станом на 18 листопада перебуває у "жовтій" зоні.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: На Львівщині опустився до норми показник наповненості ліжок з киснем, якщо така динаміка збережеться і надалі, то регіон зможе вийти з "червоної" зони.

Станом на 18 листопада у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 18 областей – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.

У "помаранчевій" зоні – Закарпатська, Полтавська та Харківська області.

Ще три області – Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька – наразі "жовті".

Інфографіка мОЗ

Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні становить 729 на 100 тис. населення. Найвищий рівень у Миколаївській(1 099), Полтавській (1012) та Хмельницькій (950) областях.

Що було раніше: 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

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