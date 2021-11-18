Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одну з областей України перевели у зону з меншою епіднебезпекою

Четвер, 18 листопада 2021, 10:02
Одну з областей України перевели у зону з меншою епіднебезпекою
Фото pixabay.com

Чернівецька область вийшла з "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки і станом на 18 листопада перебуває у "жовтій" зоні.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: На Львівщині опустився до норми показник наповненості ліжок з киснем, якщо така динаміка збережеться і надалі, то регіон зможе вийти з "червоної" зони.

Станом на 18 листопада у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 18 областей – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.

У "помаранчевій" зоні – Закарпатська, Полтавська та Харківська області.

Ще три області – Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька – наразі "жовті".   

 
Інфографіка мОЗ

Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні становить 729 на 100 тис. населення. Найвищий рівень у Миколаївській(1 099), Полтавській (1012) та Хмельницькій (950) областях.

Що було раніше: 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • 15 листопада в Україні зафіксували антирекорд за летальними випадками – 838 смертей за добу.
  • За добу 17 листопада в Україні діагностували 20 591 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 752 випадки смерті від неї, госпіталізували 3 907 осіб, одужали 19 633 особи.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: