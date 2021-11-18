Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Одну з областей України перевели у зону з меншою епіднебезпекою

Четвер, 18 листопада 2021, 11:02
Фото pixabay.com

Чернівецька область вийшла з "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки і станом на 18 листопада перебуває у "жовтій" зоні.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: На Львівщині опустився до норми показник наповненості ліжок з киснем, якщо така динаміка збережеться і надалі, то регіон зможе вийти з "червоної" зони.

Станом на 18 листопада у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 18 областей – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.

У "помаранчевій" зоні – Закарпатська, Полтавська та Харківська області.

Ще три області – Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька – наразі "жовті".   

 
Інфографіка мОЗ

Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні становить 729 на 100 тис. населення. Найвищий рівень у Миколаївській(1 099), Полтавській (1012) та Хмельницькій (950) областях.

Що було раніше: 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • 15 листопада в Україні зафіксували антирекорд за летальними випадками – 838 смертей за добу.
  • За добу 17 листопада в Україні діагностували 20 591 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 752 випадки смерті від неї, госпіталізували 3 907 осіб, одужали 19 633 особи.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії

Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

фотоВ Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ

фотоУ європейському зоопарку – спалах коронавірусу серед тварин

Усі новини...
МОЗ
МОЗ кличе українців до обговорення легалізації канабісу
Обмеження для невакцинованих посилять і в "жовтих" зонах – Ляшко
Ляшко розповів, скільки днів минає між першими симптомами Covid-19 та смертю
Останні новини
00:35
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти
23:41
Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії
22:41
Бокс: українець Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу
22:23
В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"
21:57
Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT
21:02
Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря
20:22
Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про "російський Крим"
19:44
Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію
19:12
відео"Шахтар" в останні хвилини вирвав перемогу у "Руха"
18:51
Звільнено члена правління Ощадбанку
Усі новини...