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Одну из областей Украины перевели в зону с меньшей эпидопасностью

Четверг, 18 ноября 2021, 11:02
Фото pixabay.com

Черновицкая область вышла из "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности и по состоянию на 18 ноября находится в "желтой" зоне.

Источник: данные Минздрава

Детали: Во Львовской области опустился до нормы показатель заполненности кроватей с кислородом, если такая динамика сохранится и дальше, то регион сможет выйти из "красной" зоны.

По состоянию на 18 ноября в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев и 18 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская.

В "оранжевой" зоне – Закарпатская, Полтавская и Харьковская области.

Еще три области – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая – "желтые". 

 
Инфографика моз 

Уровень заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 729 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень в Николаевской (1099), Полтавской (1012) и Хмельницкой (950) областях.

Что было раньше: 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со следующей недели регионы Украины начнут выходить из "красной зоны" эпидемической опасности. 

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • 15 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по летальным случаям – 838 смертей за сутки.
  • За сутки 17 ноября в Украине диагностировали 20 591 случай заболевания коронавирусной болезнью и 752 случая смерти от нее, госпитализировали 3 907 человек, выздоровели 19 633 человека.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирускарантин
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