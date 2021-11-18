Одну из областей Украины перевели в зону с меньшей эпидопасностью

Черновицкая область вышла из "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности и по состоянию на 18 ноября находится в "желтой" зоне.

Источник: данные Минздрава

Детали: Во Львовской области опустился до нормы показатель заполненности кроватей с кислородом, если такая динамика сохранится и дальше, то регион сможет выйти из "красной" зоны.

По состоянию на 18 ноября в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев и 18 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская.

В "оранжевой" зоне – Закарпатская, Полтавская и Харьковская области.

Еще три области – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая – "желтые".

Инфографика моз

Уровень заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 729 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень в Николаевской (1099), Полтавской (1012) и Хмельницкой (950) областях.

Что было раньше: 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со следующей недели регионы Украины начнут выходить из "красной зоны" эпидемической опасности.

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